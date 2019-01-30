اونلاين | يلا شوت Salah بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم 30 - 1 - 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Salah بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم 30 - 1 - 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت Salah بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم 30 - 1 - 2019, تقدم "الخليج 365" لقراءها خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي، اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، والتي تجرى في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويمكن مشاهدتها على قنوات "بي إن سبورت".

ويستضيف مباراة ليفربول وليستر سيتسي ملعب "أنفيلد"، فيما يستهدف ليفربول الاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يستضيف العنيد ليستر سيتي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلط الأضواء في ليفربول على النجم المصري محمد صلاح الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، والذي بات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفًا.