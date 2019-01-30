اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

استقر يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض مباراة ليستر سيتي اليوم ضمن منافسات الدوري.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

وينطلق البث المباشر لمباراة ليفربول وليسر سيتي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم مارتن أتكينسون، ويعلق عليها المصري "علي محمد علي".

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول وليستر سيتي على ملعب "ووكرز" انتهت بفوز ليفربول بثنائية مقابل هدف.

ويحتل الريدز بقيادة الفرعون المصري قمة جدول "البريميرليج" برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطاردة مانشستر سيتي، بينما يحتل ليستر في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة هز الشباك والابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر القائمة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن الثنائي هاري كين قائد توتنهام وأوباميانج مهاجم أرسنال.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فابينيو - ماتيب - لوفرين - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.