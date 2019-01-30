اونلاين | يلا شوت الجديد مباريات اليوم Yalla Shoot| رابط مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Tab3live دون تقطيع

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

الريدز سيواجه نظيره الويلزي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناة "beIN SPORTS HD 2".

معلق مباراة ليفربول امام ليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي

الشبكة القطرية كشفت أن المعلق المصري "علي محمد علي" هو من سيعلق على مباراة اليوم بين ليفربول وليستر سيتي في البريميرليج.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان ديك، لوفرين، ميلنر.

خط الوسط: فيانالدوم، هندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

فريق حُمر الميرسيسايد يحتل صدارة البريميرليج، برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب في الموسم الماضي مانشستر سيتي.