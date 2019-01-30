اونلاين | لايف beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول

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يخوض نادي ليفربول اليوم مساء اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، والذي ينشط في صفوفه محترفنا المصري "محمد صلاح" مباراة جديدة أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

لايف beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول

فريق حُمر الميرسيسايد يلعب على ملعبه وأمام جماهيره "آنفيلد" أمام نظيره الويلزي؛ ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.

ويأمل فريق الريدز في تحقيق الفوز على الثعالب من أجل الابعتاد في صدارة الدوري الممتاز، وليوسع الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف مساء الثلاثاء.

لايف beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

الريدز سيواجه نظيره الويلزي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناة "beIN SPORTS HD 2".

معلق مباراة ليفربول امام ليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي

الشبكة القطرية كشفت أن المعلق المصري "علي محمد علي" هو من سيعلق على مباراة اليوم بين ليفربول وليستر سيتي في البريميرليج.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان ديك، لوفرين، ميلنر.

خط الوسط: فيانالدوم، هندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

فريق حُمر الميرسيسايد يحتل صدارة البريميرليج، برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب في الموسم الماضي مانشستر سيتي.