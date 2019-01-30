اونلاين | مباشر الأن | مباراة ليفربول وليستر سيتي لايف | كورة اون لاين | كورة ستار

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يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو قطع خطوة جديدة لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عامًا عندما يستضيف ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مباشر الأن | مباراة ليفربول وليستر سيتي لايف | كورة اون لاين | كورة ستار

ليفربول يواصل السعى نحو لقب الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

مباشر الأن | مباراة ليفربول وليستر سيتي لايف | كورة اون لاين | كورة ستار

وتبدو حظوظ ليفربول فى تحقيق فوزه الـ20 بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هي الأوفر، لاسيما بأنه الفريق يتمتع بدفاع صلب لم يدخل مرماه سوى 13 هدفًا في 23 مباراة، في حين يواصل ثلاثي خط الهجوم المكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه هوايته التهديفية.

صلاح على قمة جدول هدافى الدورى الإنجليزى

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن مهاجم توتنهام هاري كين المصاب حتى مطلع مارس المقبل، وأوباميانج لاعب أرسنال قبل انطلاق منافسات الجولة.

وكان محمد صلاح قاد فريق ليفربول لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 4 –3 في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأحرز أهداف ليفربول محمد صلاح "هدفين" وفيرمينو وساديو ماني "هدف" في الدقائق 47 و53 و75 و93 على التوالي بينما سجل أهداف كريستال بالاس، اندروس تاونسيند وجيمس تومكينز وماكس مير فى الدقائق 34 و65 و96 من عمر المباراة، ولعب ليفربول بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 89 بعد طرد لاعبه جيمس ميلنر لحصوله على "إنذارين".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 50 هدفا بشكل عام فى الدورى الإنجليزى الممتاز وأصبح رابع أسرع لاعب فى تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم المميز، حيث خاض 72 مباراة فقط فى المسابقة وهو نفس رقم فيرناندو توريس نجم الريدز وتشيلسي السابق.

كما يلتقي اليوم، بورنموث مع تشيلسي، وتوتنهام مع واتفورد، وساوثهامبتون مع كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة ذاتها.