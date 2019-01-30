اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر الاسطورة يلا شوت كورة ستار كورة أون لاين كورة جول كورة لايف livehd7

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يواجه نادي تشيلسي، منافسه فريق بورنموث، اليوم الأربعاء 30-1-2019 على ملعب "فيتاليتي" في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

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ويرغب نادي تشيلسي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه في الموسم الماضي عن الفريق.

ويسعى نادي بورنموث أيضا لمحاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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موعد مباراة تشيلسي وبورنموث والقنوات الناقلة:-

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 24).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : فيتنس فيرست ستديوم .

المعلق : محمد الكواليني .

نتيجة مباراة الذهاب : تشيلسي (2-0) بورنموث.

موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وجاء التشكيل المتوقع لتشيلسي كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : ازبليكوتا - روديجير - ديفيد لويز - الونسو.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - ويليان - هازارد - كوفاسيتش.

خط الهجوم : هيجواين.

وأكد مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري أن ناديه رفض عرضاً من بايرن ميونخ، لضم الجناح كالوم هودسون-أودوي مؤكداً أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لن يغادر الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال وقت قريب.