شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان تتخذ قرار حاسم بشأن مصير نيمار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قرر نادى باريس سان جيرمان الفرنسي بيع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد رفض اللاعب، الخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته الأخيرة.

ولا يرغب نيمار فى الخضوع لعملية جراحية، لأنه يريد اللحاق بالمنتخب البرازيلي قبل المشاركة في بطولة كوبا أميركا، التي ستقام الصيف المقبل على أرض السامبا.

وأشار التقرير الطبى إلى أن نيمار سيغيب عن الملاعب حتى نهاية مارس المقبل، بعدما تعرض اللاعب للإصابة خلال الانتصار على ستراسبورج في كأس فرنسا، وغادر نجم السليساو أرضية الملعب بالدموع.