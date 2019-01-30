شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة الميركاتو..ساري يتيح الفرصة لهازارد للانتقال للملكي والان مع التفاصيل

تحدث ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن ملف رحيل إيدن هازرد هن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال ساري في تصريحات خاصة نقلتها "Espan"، الإسبانية، إذا أراد إيدين الرحيل فإنني أعتقد أنه يجب عليه أن يرحل في الوقت الراهن.

وأضاف ساري: أنا بالطبع آمل العكس لكني لن أقف ضد رغبته، أتمنى أن يستمر معنا هو لاعب كبير ولديه القدرة على أن يكون أفضل لاعب في أوروبا في الوقت الحالي.

يذكر أن خلال الفترة الماضية ترددت بعض النباء عن انتقال اللاعب البلجيكي، لصفوف ريال مدريد، وعلق النجم الدولي على ذلك قائلًا أن حلمه لأن يلعب بقميص الفريق المارينجي.