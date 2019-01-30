شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من إغلاق إحدى ملفاته الشائكة والان مع التفاصيل

يسعي نادي برشلونة الإسباني إلى تجديد عقود أبرز ركائزه الأساسية، بِغَرض تحصينها من أطماع الأندية الأوروبية الكبيرة.

وجاء تجديد عقد اللاعب الإسباني جوردي ألبا الظهير الأيسر لفريق برشلونة في قائمة أولويات الفريق الكتالوني ،وبذلك تمكن برشلونة من إغلاق أحد الملفات الشائكة.

وأكدت إذاعة "كادينا سير"الإسبانية أن اللاعب سيوقع على عقده الجديد الذي يضمن له البقاء تحت مظلة النادي الكتالوني لأربع سنوات أخرى تمتد حتى عام 2024"بالإضافة إلى السنة المتبقية في عقده الحالي.

وتوصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن الإستمرار معا على أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر، بعد إغلاق الميركاتو الشتوي الجاري.

وصرح ألبا في أكثر من مناسبة، أنه يريد البقاء في برشلونة، ويذكر أن عقد اللاعب الإسباني كان سينتهي في شهر يونيو 2020.