شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي اصابة نيمار و موعد عودته للملاعب والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر

تعرض نيمار لاعب باريس سان جيرمان الي اصابه قوية في القدم اليمنى في مشط القدم في المباراه التى جمعت فريقه مع ستراسبورج في كأس الرابطه و خرج مصاب من المباراه .

و أكد طبيب الفريق أن الأصابة هي نفسها الي تعرض لها في شهر 2 الماضي و الذي ابعدته فتره كبيره عن الملاعب و ابعدته عن جميع الالقاب الفردية و خرج من منافسه افضل لاعب .

و سوف يغيب اللاعب عشره اسابيع علي الاقل عن الملاعب ليتعافي من الاصابة و هذا خبر محزن للفريق الفرنسي لانه سيبعده عن مواجهه مانشستر يونايتد في ثمن نهائى ابطال أوروبا.