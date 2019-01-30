شكرا لقرائتكم خبر عن تولوز يوافق علي طلب برشلونة بالتخلي عن توديبو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - نجحت إدارة نادي برشلونة الإسباني، في فتح المفاوضات من جديد، مع نظيرتها في نادي تولوز الفرنسي بشأن المدافع جان كلاير توديبو.

وحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، يحاول برشلونة مع تولوز من أجل التخلي عن توديبو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، مقابل دفع مبلغ بسيط من المال.

وأضافت الموندو: الإدارة الفنية في البلوجرانا، علي ثقة في قدراتها علي إغلاق الصفقة خلال اليوم أو غدًا الخميس قبل إغلاق فترة الإنتقالات في يناير.

وكان برشلونة نجح في بداية الميركاتو الحالي، في التعاقد مع توديبو بشكل مجاني، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال يناير الحالي.

ومنذ إعلان برشلونة إنتقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، فهو يتدرب ويلعب مع فريق الرديف، بأمر من إدارة تولوز.