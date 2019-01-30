شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة يوفنتوس واتالانتا في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

يدخل فريق يوفينتوس الإيطالي تحديًا سهل نسيبًا، عندما يحل ضيفًا على اتالانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا، وذلك على ملعب "أزوري دي إيتاليا".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساًء، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS 4 .

ويسعى ماسيميليانو أليجرى مدرب السيدة العجوز من حسم المباراة مبكرًا وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائى لتجنب تعقيد الأمور واللجوء إلى الوقت الإضافى وركلات الجزاء.

وتأهل فريق يوفنتوس إلى ربع نهائى كأس إيطاليا بعد التغلب على بولونيا فى ثمن النهائى بهدفين نظيفين، وتغلب أتالانتا على كاليارى بنفس النتيجة.