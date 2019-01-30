شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ليجانيس تشجع جماهيرها أمام رايو فاليكانو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قررت إدارة نادي ليجانيس الإسباني الوقوف بجوار مشجعيها في مباراة رايو فاليكانو، المقرر لها الإثنين المقبل. ويحل ليجانيس ضيفًا علي رايو فاليكانو، علي ملعب تيريزا ريفيرو في إطار الجولة الـ 22 من الليغا. وأعلن ليجانيس أنه سيدفع 15 يورو لكل مشجع، يسافر خلف الفريق في مباراة يوم الأثنين القادم أمام رايو فاليكانو، وذلك بسبب تحديد رايو فاليكانو لسعر تذكرة المباراة بـ 35 يورو. ومن المتعارف عليه أن ثمن التذكرة 20 يورو، لذلك سيتحمل النادي الفرق لتشجيع جمهوره على السفر خلف الفريق. ويحتل ليجانيس المركز الـ 16 في جدول ترتيب الليغا برصيد 23 نقطة، بينما رايو فاليكانو في المركز الـ 17 بنفس الرصيد. وكانت مباراة الدور الأول أنتهت بفوز ليجانيس بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الأرجنتيني "جويدو كارييو" في الدقيقة 14 علي ملعب البلدي دي بوتاركي.

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