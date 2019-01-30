شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب زيادة عدد الجماهير في لقاء سيمبا إلى 20 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو النادي الأهلي زيادة عدد الجماهير خلال مباراة سيمبا التنزاني إلى 20 ألف مشجع بدلا من 12 ألفًا.

وينتظر الأهلي رد الجهات المعنية على طلبه، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري على التذاكر، رغبة في مؤازرة الفريق.

وكانت إدارة النادي الأهلي قررت فتح منفذ بيع في استاد الإسكندرية بداية من العاشرة صباح اليوم؛ تيسيرًا على جماهير الأهلي الراغبة في الحصول على تذاكر مباراة الأهلي و«سيمبا التنزانى» المقرر لها، مساء السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تستمر عملية بيع التذاكر بداية من اليوم حتى السبت، كما سيتم فتح منافذ بيع التذاكر للأعضاء بمقر النادى بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، بداية من اليوم حتى موعد المباراة.

وسيتم تسليم التذاكر لجماهير الأهلي عبر منافذ فوري للحاجزين عن طريق نظام الحجز الإلكتروني بداية من اليوم حتى موعد المباراة.