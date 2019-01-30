شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«فتحي» و«أزارو» في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل أحمد فتحي ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، كما يعاني أزارو من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنراني، السبت المقبل، ضمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.