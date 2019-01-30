شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي حارس الأهلي يجري أشعة على الكتف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يجري على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة خلال الساعات القادمة بسبب شكواه من آلام في الكتف.
وقرر الجهاز الطبي خضوع الحارس لأشعة لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية التي غاب عنها خلال الأيام الماضية.
ويستعد الفريق لخوض مباراته أمام فريق سيمبا التنزاني المقررة أن تقام السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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