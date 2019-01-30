شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة أمام نيوكاسل.. جوارديولا: لم أفقد الأمل في الاحتفاظ باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا أنه لم يفقد الأمل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك رغم خسارة فريقه الثلاثاء أمام مضيفه نيوكاسل لأول مرة منذ 2005 (1-2).

وسيصبح سيتي متخلفا بفارق 7 نقاط عن ليفربول في حال تمكن الأخير من الفوز مساء الأربعاء على ضيفه ليستر سيتي، ما سيصعب مهمة رجال جوارديولا الذين يخوضون مواجهتين صعبتين في المرحلتين المقبلتين ضد أرسنال وتشلسي، منافس فريقهم في نهائي كأس الرابطة.

وكان المدرب الإسباني يمني النفس بأن تنتهي مباراته المئة في الدوري الممتاز بانتصار، لكن فريقه عجز عن البناء على الهدف المبكر الذي سجله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بعد 24 ثانية فقط على البداية، واهتزت شباكه بهدفين في الشوط الثاني، ما تسبب بخسارة أولى له في الدوري أمام نيوكاسل في المواجهات الـ23 الأخيرة بينهما، وتحديدا منذ سبتمبر 2005.

لكن جوارديولا لم يلق بسلاحه قبل أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الموسم، متوقعا الكثير من التقلبات في مشوار ليفربول نحو الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990.

وقال المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني: «ما زلنا في يناير. هناك المتسع من الوقت، لكن بالطبع، عندما تكون خلف المتصدر لا تريد أن تفرط بالنقاط وكل مباراة تمر تنقصك واحدة (نحو نهاية الموسم)، لكن ما زال هناك الكثير من المباريات التي يجب خوضها».

ولو نجح سيتي في تحقيق فوزه التاسع تواليًا في جميع المسابقات، لأصبح جوارديولا على المسافة ذاتها من المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو كأكثر المدربين حصدًا للنقاط في مبارياتهم المئة الأولى في الدوري الممتاز (234 للاسباني مقابل 237 للبرتغالي)، لكن الأهم له ولفريقه هي النقاط السبع التي سيبتعد فيها ليفربول في حال فوزه الأربعاء.

وأقر جوارديولا بأن «فارق السبع نقاط في الصدارة كبير لكننا لسنا في أبريل أو مايو. لا تزال هناك الكثير من المباريات والكثير قد يحصل. هناك الكثير من المباريات التي ستكون ضد فرق تصارع للبقاء في هذه الدرجة (الدوري الممتاز)، أو تريد المشاركة في يوروبا ليغ ودوري أبطال أوروبا. من جهتنا، سنقدم أفضل ما لدينا لكي نكون هناك (في قلب الصراع على اللقب)، وألا نستسلم».

وخلافا لليفربول الذي خرج مبكرًا من مسابقتي الكأس المحليتين وبات يركز جهوده على الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، لا تزال كتيبة جوارديولا تحارب على أربع جبهات بعد ان بلغ الـ«سيتيزينس» المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، والدور الخامس من كأس إنجلترا بعد فوزه الساحق على بيرنلي 5-صفر السبت، والدور الثاني من دوري أبطال أوروبا حيث يواجهون مهمة سهلة على الورق ضد شالكه الألماني.

وهذا الأمر سيمنح ليفربول الأفضلية على صعيد الصراع على لقب الدوري، لكن تبقى أمام فريق المدرب الألماني يورجن كلوب العديد من المباريات الصعبة، إن كان ضد مانشستر يونايتد في «أولد ترافورد» في المرحلة 27، أو توتنهام على أرضه في المرحلة 32 وتشيلسي على «أنفيلد» أيضا في المرحلة 34.

لكن الأمور لن تكون سهلة أيضًا على سيتي، لأن مباراتيه المتتاليتين ضد أرسنال وتشلسي ليستا الاختبارين الصعبين الوحيدين له من الآن وحتى نهاية الموسم، إذ يلتقي جاره اللدود مانشستر يونايتد على ملعب الأخير في 16مارس ضمن المرحلة 21، وتوتنهام في 20 أبريل ضمن المرحلة 35.

وعلى سيتي ألا يستخف أيضا بالمنافسين الآخرين مثل إيفرتون أو ليستر سيتي وبيرنلي، وهذا ما تطرق اليه جوارديولا، مشددا «لم نستخف بنيوكاسل على الاطلاق، لا محالة. نحن لا نفعل ذلك بتاتا، ولهذا السبب ما زلنا في أربع بطولات. لهذا السبب سجلنا 100 نقطة الموسم الماضي. الأمر وحسب أننا لا نلعب في بعض الأحيان بالطريقة التي نريدها، وهذا الأمر يحصل. لم نكن في ليلتنا، وهذا أمر أتفهمه تماما».