شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي يرفض عروض أندية أوروبية لضم مهند علي بينها يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء رفضها عروضاً لضم مهاجمها الدولي الشاب مهند على المقدمة من قبل أندية أوروبية، بينها يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، معتبرة أنها «لا تليق بمكانة النادي» العراقي.

وأشار بيان نادي الشرطة إلى أن «إدارة النادي غضت النظر عن فكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند على في الفترة الحالية وسيبقى ضمن صفوف الفريق حتى انتهاء الموسم، وحينها يتم دراسة مستقبله الاحترافي».

وأضاف أن «سبب عدم قبول تلك العروض، لأنها لا تليق بمكانة النادي الذي يطمح إلى تجربة احترافية على أعلى مستوى للاعب المذكور».

ولفت نادي الشرطة إلى أن عروضا رسمية عدة قدمت لضم على، من يوفنتوس، بنفيكا، أيك أثينا اليوناني، غنك البلجيكي، بالإضافة إلى غلطة سراي التركي والعين الإماراتي، من دون أي تفاصيل أخرى.

وبرز مهاجم نادي الشرطة والمنتخب العراقي مهند على، الملقب بـ«ميمي»، وأظهر تألقا واضحا في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 المقامة في الإمارات، وسجل هدفين ساهما في فوز منتخب بلاده على فيتنام 3-2، وبهدفين نظيفين على اليمن في الدور الأول من البطولة التي غادرها العراق بعد سقوطه بهدف دون رد أمام قطر في دور الـ16.

لكن عضو إدارة نادي الشرطة، غالب الزاملي، اعتبر في حديث لوكالة فرانس برس أن الرفض جاء بسبب «عدم ملائمة العروض المقدمة لتطلعات الإدارة التي تسعى لصفقة انتقال مثالية».

وأضاف أن «العروض المالية التي تلقاها النادي رسميا لا تليق به، ونأمل في المستقبل بتجربة احترافية طيبة».

وتشير مصادر عدة إلى أن نادي «السيدة العجوز»، بطل إيطاليا في المواسم السبعة الماضية، كان الأقرب لضم «ميمي» وقدم عرضا قيمته مليوني دولار، وبالتالي، كان على سينتقل إلى الدوري الإيطالي ويلحق بزميله في المنتخب على عدنان، لاعب فريق أتالانتا.

ورياضة كرة القدم هي الأولى جماهيريا في العراق، وتعتبر كنزا أيضا تسعى جهات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية عدة إلى أخذ حصة منها.

والجدير بالذكر أن كرة القدم العراقية عادت إلى الواجهة بقوة في مارس الماضي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية، بشكل جزئي حتى الآن.