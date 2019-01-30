شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلق على تصريحات تركي آل الشيخ عن «الجدول التفصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، على التدوينة التي كتبها تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على صفحته بموقع «فيس بوك»، والتي تضمنت انتقادات لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات، فيما يخص عدم وجود جدول منتظم لمباريات الدوري، وبالتحديد مباريات الأهلي، خاصة أنه لم ينتهِ من خوض مؤجلاته حتى الآن.

وكتب «الغندور» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «زي ما حق الأهلي يدافع عن مصالحه وناديه وحقوق ناديه، وزي ما الزمالك من حقه يدافع، من حق تركي آل الشيخ يدافع عن حقوق ناديه ومصالحه، ولا حلال علينا وحرام على غيرنا، والعدالة مطلوبة بين جميع الأندية، ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة».

وكان «آل الشيخ» كتب: «هل المقصود تفضيل فريق على فريق.. من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مبارياته مع الأهلي، والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول.. ما هذا الجدول، لم أر جدولا في حياتي في أي دوري كهذا الجدول.. تفصيل الجدول لظروف فرق معينة يقتل التنافس.. من المفترض أن ينهي كل فريق مبارياته المؤجلة من الدور الأول قبل البدء في الدور الثاني.. ومتى مباراة الكأس.. لم تحدد حتى الآن.. ولّا بتنتظروا لما تنتهي إصابات الفريق الثاني، وتتأكدوا من جاهزيته وتحددوا الموعد.. أطلب من أخي الأستاذ هاني أبوريدة التدخل السريع ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدول.. ولّا اعملوا لينا كاسين ودوريين.. واحد يلعب فيه الـ١٧ فريق وواحد ادوه للي في بالكم وريحونا.. ما يكفي الحاجات إللي بنشوفها في التحكيم.. هل الفيفا يرضى بجدول زي كده؟!.. إزاي أنا معرفش مباريات فريقي من هنا لآخر الموسم بتواريخ محددة وترتيب عادل».