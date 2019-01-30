شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي للسيارات يحدد موعد إنطلاق مهرجان السعودية للدراجات النارية في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

حدد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يومي 15 و 16 مارس المقبل, موعداً لإنطلاق مهرجان السعودية للدراجات النارية في مدينة الدمام .

ويشتمل المهرجان الذي يقام في منتزه الملك فهد (لايف بارك) على عدد من الفعاليات والعروض المصاحبة، التوب قن (Top Gun)، والقيم بايك (Game Bike)، والاستعراض الحر، والموتو كروس، وجولة الرايد من مدينة الخبر وحتى المنتزه، بالإضافة إلى مسابقة أجمل دراجة.

وطالب الاتحاد السعودي الأعضاء الراغبين بالمشاركة سرعة إشعار الاتحاد عبر البريد الإلكتروني memberssamf.gov.sa وذلك لإنهاء إجراءات الاستئذان الرياضي على أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات حق الاستئذان يوم العاشر من فبراير المقبل.

وطالبت إدارة شؤون العضويات في الاتحاد الأعضاء بضرورة تجديد العضوية التي بدأ العمل بها مع بداية العام الميلادي 2019.