شكرا لقرائتكم لوفرين لمحمد صلاح : الجميع ينظر إليك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا ونادي ليفربول صورة للنجم المصري محمد صلاح قبل ساعات قليلة على انطلاق المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ليفربول وليستر سيتي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

لوفرين نشر صورة لزميله محمد صلاح وهو يخفي معالم وجهه وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، معلقاً، "عندما تريد أن تكون مخفياً، ولكن لا يزال الجميع ينظر إليك".

ويرتبط لوفرين بعلاقة صداقة وطيدة بالنجم المصري محمد صلاح الذى يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 50 هدفا بشكل عام فى الدورى الإنجليزى الممتاز وأصبح رابع أسرع لاعب فى تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم المميز، حيث خاض 72 مباراة فقط فى المسابقة وهو نفس رقم فيرناندو توريس نجم الريدز وتشيلسي السابق.

وكان أندى كول نجم مانشستر يونايتد السابق أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا وجاءت بعد 65 مباراة فقط، وفى المركز الثانى آلان شيرار نجم بلاكبيرن ونيوكاسل السابق بـ66 مباراة، ورود فان نيستلروى هداف اليونايتد السابق بـ68 مباراة، وأصبح الفرعون أول لاعب مصرى وعربى يصل إلى 50 هدفا.