شكرا لقرائتكم رسمياً..الأهلى يقيد عمرو جمال فى القائمة المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى النادي الأهلى إجراءات قيد عمرو جمال مهاجم الفريق رسمياً فى قائمته المحلية خلال فترة الإنتقالات الشتوية التى تغلق غداً. وتواجد عمرو جمال ضمن قائمة الانتظار فى الأهلى منذ بداية الموسم الحالى قبل أن يتم ضمه محلياً لقائمة الأهلى وبالتالى أصبح من حقه المشاركة فى مباريات فريقه المقبلة بالدورى.

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