شكرا لقرائتكم كلوب: "عقلية" الفوز سلاحنا لأسقاط ليستر سيتي المتألق داخل وخارج الديار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح عن المباراة المرتقبة التي تنتظر الفريق ضد ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "من أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق الفوز على بالاس، هو كيفية تعامل الفريق مع الصعوبات وإيجاد الطرق الممكنة لتحقيق الفوز.. جاء كريستال بالاس إلى آنفيلد بعد أن حققوا نتائج كبيرة في الدوري ولعبوا بشكل جيد وتم اختبارنا إلى أقصى حد.. تغلبنا على كل المشاكل ووجدنا طريقة للفوز وقدمنا كرة قدم رائعة وخلقنا العديد من الفرص وأحرزنا ٤ أهداف".

أضاف مدرب ليفربول، "تلك العقلية ستكون حاسمة بالنسبة لنا فيما تبقى من الموسم، لم نكن في حاجة للقتال أمام برايتون وبالاس لنعلم هذا ندرك جيداً أن أي فريق يواجهنا، يمتلك الدوافع لهزيمتنا. لن يمكننا حصد النقاط إلا بعد أن نتحلى بهذه العقلية، مع ذلك أؤكد أن كل ما تحقق هو إلى الآن. يجب أن نواصل القيام بهذا وأن نقاتل لإيجاد طريقة ما لتحقيق الفوز".

واصل كلوب حديثه عن مباراة ليفربول وليستر سيتي قائلاً، "بصفتنا مدربين، نقوم بتحليل دقيق لمنافسينا. بالنظر لسجل ليستر هذا الموسم، نجد أنهم حققوا الفوز على أفضل الفرق في الدوري داخل وخارج ديارهم، المباراة التي خضناها في ليستر، كانت أيضاً قوية للغاية".

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويسعى ليفربول لإستغلال هدية نيوكاسل يونايتد بتحقيق الفوز على ليستر سيتي وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط، بعد خسارة الفريق السماوي ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

وتبدو حظوظ ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب فى تحقيق فوزه الـ20 بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هي الأوفر، لاسيما أن الفريق يتمتع بدفاع صلب لم يدخل مرماه سوى 13 هدفًا في 23 مباراة، في حين يواصل ثلاثي خط الهجوم المكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه هوايته التهديفية.