شكرا لقرائتكم مليون يورو تفصل تريزيجيه عن "عملاق" تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف نادي جالطة سراي التركي من مفاوضاته مع إدارة قاسم باشا من أجل الحصول على خدمات محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكرت وسائل الاعلام التركية أن جالطة سراي قدم عرضاً لنظيره قاسم باشا من أجل التعاقد مع محمود تريزيجيه مقابل 11 مليون يورو قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما طالبت إدارة قاسم باشا برفع العرض المقدم إلى 12 مليون يورو نظير الموافقة على إتمام الصفقة.

من جانبه، أبدى محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر رغبته فى الرحيل لصفوف جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، وقال تريزيجيه في تصريحات لصحيفة " gunes" التركية، "إذا كان جالطة سراي يرغب في التعاقد معي، فأنا أيضًا أرغب في اللعب له".

وكان محمود تريزيجيه حقق قياسياً جديداً فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى التركى.

محمود تريزيجيه نجح فى تنفيذ 8 مراوغات ناجحة خلال مشاركاته فى مباراة قاسم باشا وباشاك شهير التى أقيمت الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى التركى والتى انتهت بهزيمة قاسم باشا بهدفين دون مقابل.

ونجح محمود تريزيجيه فى كسر رقمه القياسى بعدما أكمل 7 مراوغات ناجحة خلال مشاركته فى مباراة قاسم باشا ضد ريزا سبور التى أقيمت بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى التركى، وهو اللاعب الوحيد فى النسخة الحالية من المسابقة الذى قام بتنفيذ مثل هذه المراوغات الناجحة فى مباراة واحدة، متفوقًا على كل نجوم الدورى التركى بما فيهم عمالقة جالطة سراى وبشكتاش وفنربخشة.