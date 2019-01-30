شكرا لقرائتكم لاسارتي يبدأ رحلة "تهميش" محمد يوسف في الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد النادي الأهلي وتحديداً فريق الكرة أزمة مُثيرة خلال الفترة الماضية حيث بدأ الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني رحلة "تهميش" محمد يوسف المدرب العام للفريق بشكل واضح.

ورغم أن لاسارتي كان ينصت بشكل جاد ومُستمر لنصائح محمد يوسف خلال الأيام الأولى للمدرب الأورجوياني في القلعة الحمراء إلا أن الأمور تبّدلت تماماً خلال الفترة الأخيرة حيث بدأ المدير الفني رحلة تجاهل المدرب العام للفريق بشكل ملحوظ.

وقال مصدر في الاهلي لـ"الخليج 365" أن لاسارتي لم يعد يتحدث مع يوسف في التفاصيل الفنية الخاصة بالمباريات كما كان يحدث مُسبقاً ولم يعد يستشير يوسف في أية أمور فنية بل لم يعد يطلب منه توصيل بعض الخطط الفنية للاعبين أو نقل توجيهاته لأي لاعب.

وأشار المصدر إلى أن تجاهل لاسارتي لمحمد يوسف أثار غضب الأخير وتحول إلى حديث "الصباح والمساء" في القلعة الحمراء خاصة وأن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد الأخر بالنسبة لمحمد يوسف الذي بات غير راضياً عن وضعه الحالي بالفريق.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني السبت المقبل ببرج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.