شكرا لقرائتكم الزمالك يعاقب 4 لاعبين بعد إسقاط المقاصة برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسري جروس تطبيق لائحة العقوبات علي حازم إمام بعد طرده في مباراة المقاصة الأخيرة في الجولة العشرين للدوري، والتي انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان حازم إمام قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة قبل نهاية الشوط الثاني وسيغيب عن الفريق الأبيض في مباراة نجوم أف سي المقرر لها يوم 9 فبراير المقبل في الجولة الحادية والعشرين للدوري.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إنه سيتم أيضا معاقبة كهربا وطارق حامد ومحمود علاء لحصول كل لاعب على بطاقة صفراء، وسيغيب كهربا وحامد عن لقاء النجوم المقبل للايقاف.