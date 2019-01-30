شكرا لقرائتكم عامر حسين "يصدم" الأهلي" : تأجيل مباراة حرس الحدود "مستحيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، أنه لا توجد نية لتأجيل مباراة الأهلي أمام حرس الحدود المحدد لها يوم 8 فبراير المقبل، بسبب سفر الفريق الأحمر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

وقال حسين في تصريحات إذاعية، إنه من المستحيل تعديل موعد المباراة أو تأجيلها، مؤكدا أن مسئولى النادي الأهلي بإمكانهم حل مشكلتهم.

كان الأهلي نشر عبر موقعه الرسمي، بيانا يفيد بأن المباراة مهددة بالتأجيل بسبب مواجهة الفريق أمام سيمبا التنزاني التي ستقام يوم 12 من فبراير في دوري أبطال أفريقيا.