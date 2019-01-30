شكرا لقرائتكم الإصابات تضرب البدلاء.. صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل صالح جمعة غيابا عن تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء لليوم الثاني علي التوالي، قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

وأكد مسئولو الأهلي ان صالح جمعة يعاني من اجهاد في العضلتين الضامة والخلفية، وهو الأمر الذي يحول دون مشاركته في التدريبات.

ولم يقيد الأهلي صالح جمعة في القائمة الافريقية حتي هذه اللحظة، ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن صالح جمعة لا يشارك بصفة أساسية مع الأهلي حيث لم يحصل علي الفرصة مع الفريق الأحمر سوي لمدة دقائق قليلة منذ قيده في قائمة الأهلي بالانتقالات الشتوية.