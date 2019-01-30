شكرا لقرائتكم غداً.. غلق باب الانتقالات الشتوية منتصف الليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغلق اتحاد الكرة باب القيد الشتوى للاعبين فى قوائم الأندية غدا الخميس، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كان اتحاد الكرة فتح باب القيد أمام الأندية بداية من يناير الجارى ولمدة شهر وفقا لتعليمات الفيفا.

يذكر أن هناك بعض الصفقات المعلقة التى تسعى للحسم خلال الساعات المقبلة وأهمها انتقال شيكابالا للمصرى، وقيد عمرو جمال فى قائمة الأهلى أو إعارته لأى ناد.

ومن المقرر أن يتم غلق باب الانتقالات الشتوية في الثانية عشر صباح بغد غد الجمعة وفقا لتعليمات الفيفا.