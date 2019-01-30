شكرا لقرائتكم منفذ جديد لتذاكر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني ..تعرّف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قررت إدارة النادي الأهلي فتح منفذ بيع في استاد الإسكندرية بداية من صباح اليوم، تيسيرا على جماهير الأهلي الراغبة في الحصول على تذاكر مباراة الأهلي و«سيمبا التنزانى » المقرر لها مساء السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تستمر عملية بيع التذاكر بداية من اليوم حتى يوم السبت، كما سيتم فتح منافذ بيع التذاكر للأعضاء بمقر النادى بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد بداية من اليوم وحتى موعد المباراة .

وسوف يتم تسليم التذاكر لجماهير الأهلي عبر منافذ فوري للحاجزين عن طريق نظام الحجز الالكتروني بداية من اليوم حتى موعد المباراة.