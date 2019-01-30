شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد جاهزية أيمن أشرف لمواجهة سيمبا رغم "نزيف الأنف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت جاهزية أيمن أشرف مدافع الأهلي، لمباراة فريقه المقبلة أمام سيبما التنزاني. بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية ونزيف في الأنف خلال المباراة الماضية أمام وادي دجلة، لكنها استكملها حتى النهاية.

وارتدى أشرف "واق" على الأنف خلال مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الأربعاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بالجزيرة، نظرآ لمعاناته من كدمة قوية ونزيف في الأنف.

في الوقت الذي أبدي لاسارتي المدير الفني إعجابه بلاعب فريق الشباب عربي بدر، الذي تم تصعيده للفريق الأول منذ مران الأمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.