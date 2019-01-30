شكرا لقرائتكم ساري يُرحّب برحيل هازارد من تشلسي بسبب حلم "الأفضل في أوربا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن لاعبه إيدن هازارد يمكنه الرحيل عن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز إذا أراد لكن رغم ذلك يأمل المدرب الإيطالي في بقاء لاعبه البلجيكي في ستامفورد بريدج.

وذكرت تقارير أن هازارد يبدو قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد كما قال لاعب منتخب بلجيكا في أكتوبر الماضي إن حلمه يتمثل في اللعب مع بطل أوروبا.

ويرغب تشيلسي في تمديد تعاقده، الذي ينتهي الموسم المقبل، مع هازارد لكن النادي اللندني قد يخاطر بفقدان اللاعب مجانا بعد نهاية الموسم في 2020 لو لم يجدد عقده الحالي.

وقال ساري للصحفيين قبل مواجهة بورنموث اليوم الأربعاء "إيدن عمره 28 وأعتقد إذا كان يريد الرحيل يمكنه ذلك، بكل تأكيد أتمنى عكس ذلك ..أتمنى استمراره هنا، إنه يملك الإمكانية ليصبح أفضل لاعب في أوروبا في الوقت الحالي".

وسجل هازارد عشرة أهداف كما صنع عشرة أهداف أخرى بالدوري الممتاز هذا الموسم. ويشارك هازارد كثيرا في مركز المهاجم الوهمي لكن ساري ربما يعيده إلى مركز الجناح بعد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، وقال ساري "مهمتي تطوير مستواه وإشراكه في أفضل مركز له".