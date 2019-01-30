مهاجم بايرن ميونخ يرحل للدورى الصينى

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، رحيل مهاجمه ساندرو فاجنر، إلى الدوري الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، يؤكد خلاله انتقال فاجنر إلى صفوف تيانجين تيدا الصيني.
كانت شبكة "سكاي سبورتس" كشفت أمس الثلاثاء، أنَّ الصفقة تبلغ قيمتها 5 ملايين يورو، يدفعها تيانجين للبايرن، ومن المتوقع أن يتقاضى اللاعب الألماني، البالغ 31 عامًا، راتبًا سنويًا يبلغ 15 مليون يورو.
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