شكرا لقرائتكم وكيل جاريث بيل عن أنباء الرحيل : "تعبنا من هذه القصص الكاذبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل شائعات رحيله عن صفوف ناديه ريال مدريد الإسباني.

وقال بارنيت- في تصريح نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو)- "بيل لم يفكر أبدًا في ترك ريال مدريد رغم معاناته الشديدة في الموسم الماضي.. جاريث بيل كان يرتدي قميص ريال مدريد وهو في مرحلة الطفولة.. كان يحلم بالانضمام للفريق الملكي.. الحلم أصبح حقيقة".

وأضاف "من المهم أن يحصل بيل على الدعم من المحبين، إنه في ريال مدريد منذ 2013، ويحب هذا الفريق رغم ما يظهر في وسائل الإعلام.. ريال مدريد لا يرغب في بيع جاريث بيل.. لقد تعبنا من هذه القصص الكاذبة".