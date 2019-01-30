شكرا لقرائتكم زوران ماميتش يصل السعودية اليوم لتولي تدريب الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتى سيصل "الرياض" اليوم من أجل تولى تدريب فريق الهلال.

وقالت الصحيفة أن زوران سيقود الهلال للمرة الاولى أمام الفتح في المباراة التي تجمعهما الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي بعدما فسخ تعاقده مع نادي العين بالتراضي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال سيعلن اليوم، الاربعاء، إقالة البرتغالي خورخي خيسوس بعد أن يتم دفع الشرط الجزائي البالغ 500 ألف يورو.

وأعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش رحيله بشكل رسمي عن صفوف نادي العين الإماراتي، أمس الثلاثاء من خلال رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر".

وقال زوران في رسالته: "بعد عامين رائعين مع العين، كتبنا أنا واللاعبين خلالهما التاريخ، حان الوقت لأن نسير في طريقين مختلفين، الفوز بالثنائية لأول مرة مع العين كان إنجازاً رائعاً سأتذكره دائماً، ناهيك عن كأس العالم للأندية، والانتصارات التاريخية التي حققناها في طريقنا إلى النهائي أمام ريال مدريد".

أضاف، "ذكريات رائعة صنعناها مع بعضنا البعض، كتبنا التاريخ، أتوجه بالشكر إلى اللاعبين، وكل المتواجدين في النادي، وشكر خاص إلى الأمة العيناوية لتشجيعهم المتواصل، لولاكم لما كان هذا ممكناً".

واختتم زوران رسالته قائلاً: "الآن نفترق، لكنني أشعر أن كل شيء ممكن في المستقبل، شكراً وأتمنى التوفيق للجميع".