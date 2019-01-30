شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم عبد الخالق : هدفى عودة الاسماعيلى لمكانته بين الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر إبراهيم عبد الخالق ارتكاز الإسماعيلى عن سعادته بالعودة فريقه بعد انهاء فترة إعارته ضمن صفوف حرس الحدود.

عبدالخالق خاض منذ بداية الموسم فترة اعارة ضمن صفوف الفريق العسكرى ،قبل أن يعود لصفوف فريقه فى منتصف الطريق بعد طلب مسئولى الدراويش.

وشدد عبد الخالق فى تصريحات إذاعية :”كل ما كنت احتاجه هو العودة للمشاركة باستمرار وهو ما تحقق أثناء فترة تواجدى بفريق حرس الحدود ، استعدت جزء كبير من مستوايا وأتطلع لمزيد من التألق بالقميص الأصفر”.

واستكمل لاعب الزمالك وسموحة الأسبق:”هدفى هو المساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق والانتصارات واعادته لمكانته الطبيعية التى يستحقها بين الكبار”.

وأتبع :”مستوايا مع حرس الحدود كان السبب الرئيسى فى عودتى لبيتى بشكل سريع ،تحدثت مع مدربى طارق العشري الذى تمسك باستمرارى الا أنه وافق فى النهاية على رحيلى بناء على طلبى”.

وأنهى حديثه :”التحديات صعبة للغاية هذا الموسم مع الإسماعيلى لكنى أعد الجماهير بأنى سأبذل قصارى جهدى من أجل اسعادهم”.