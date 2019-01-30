شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقيد عمرو جمال فى قائمته المحلية رسمياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادي الأهلى إجراءات قيد عمرو جمال مهاجم الفريق رسمياً فى قائمته المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية التى تغلق غداً.
وتواجد عمرو جمال ضمن قائمة الانتظار فى الأهلى منذ بداية الموسم الحالى قبل أن يتم ضمه محلياً لقائمة الأهلى، وبالتالى أصبح من حقه المشاركة فى مباريات فريقه المقبلة بالدورى.
ومن المقرر أن يتم قيد عمرو جمال أفريقيا فى حالة ظهوره بمستوى جيد مع الأهلى الفترة المقبلة.
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