شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يغيب صالح جمعة عن المشاركة في تدريبات الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سجل صالح جمعة غيابآ عن تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء لليوم الثاني علي التوالي، قبل مواجهة سيمبا التنزاني.
واكد مسئولو الأهلي ان صالح جمعة يعاني من اجهاد في العضلتين الضامة والخلفية، وهو الأمر الذي يحول دون مشاركته في التدريبات.
ولم يقيد الأهلي صالح جمعة في القائمة الافريقية حتي هذه اللحظة، ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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