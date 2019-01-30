شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن تطبيق الـvar : عصام عبد الفتاح لا يهتم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن تطبيق خاصية حكم الفيديو الـvar من مسئولية عصام عبد الفتاح عضو المجلس و رئيس لجنة الحكام ، ولم يقدم حتى الآن أى دراسة أو خطة لبدأ العمل بها فى الدورى المصري.

أضاف المصدر أن تقنية الـvar مكلفة للغاية ، ولكن تم إسناد الأمر إلى عبد الفتاح وإلى الآن لم يتم مناقشة الأمر فى مجلس الجبلاية منذ فترة طويلة.

تابع عضو الجبلاية أن تطبيق حكم الفيديو هذا الموسم أمر صعب ومستحيل وتطبيقها الموسم المقبل قد يكون صعب أيضاً.