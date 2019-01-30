شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لا نية لتأجيل مباراة الأهلى والحرس بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه لا توجد نية لتأجيل مباراة الأهلي أمام حرس الحدود المحدد لها يوم 8 فبراير المقبل، بسبب سفر الفريق الأحمر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.
وقال حسين في تصريحات إذاعية، إنه من المستحيل تعديل موعد المباراة أو تأجيلها، مؤكدا أن مسئولى النادي الأهلي بإمكانهم حل مشكلتهم.
كان الأهلي نشر عبر موقعه الرسمي، بيانا يفيد بأن المباراة مهددة بالتأجيل بسبب مواجهة الفريق أمام سيمبا التنزاني التي ستقام يوم 12 من فبراير في دوري أبطال أفريقيا.
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