شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف جاهز لقيادة دفاع الأهلى أمام سيمبا.. ولاسارتى معجب بعربى بدر والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض أيمن اشرف للإصابة بكدمة قوية ونزيف في الأنف خلال المباراة الماضية أمام وادي دجلة، لكنها استكملها حتى النهاية.
وارتدى أشرف "واق" على الأنف خلال مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الأربعاء والذي أقيم على استاد مختار التتش بالجزيرة، نظرآ لمعاناته من كدمة قوية ونزيف في الأنف.
في الوقت الذي ابدي لاسارتي المدير الفني للفريق إعجابه بلاعب فريق الشباب عربي بدر، الذي تم تصعيده منذ مران الأمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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