شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يرفض المعسكرات الخارجية قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيرى، إقامة المعسكر الخاص بأمم افريقيا في القاهرة، رافضا فكرة إقامة معسكرات خارجية بعد إقامة البطولة فى مصر. وطلب أجيرى من اتحاد الكرة إقامة مباراتين إفريقيتين أو ثلاثة خلال المعسكر الأخير استعدادا للبطولة، على أن يتم تسمية المنتخبات التى يرغب فى مواجهتها بعد سحب قرعة البطولة. يذكر أن الكاف أعلن سحب القرعة يوم12 ابريل المقبل تحت سفح الأهرامات.

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