الزمالك يطبق عقوبة اللائحة على رباعى الإنذارات فى رباعية المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسري جروس تطبيق لائحة العقوبات علي حازم إمام بعد طرده في مباراة المقاصة الأخيرة في الجولة العشرين للدوري، والتي انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.
وكان حازم إمام قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة قبل نهاية الشوط الثاني وسيغيب عن الفريق الأبيض في مباراة نجوم أف سي المقرر لها يوم 9 فبراير المقبل في الجولة الحادية والعشرين للدوري.
وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أنه سيتم أيضا معاقبة كهربا وطارق حامد ومحمود علاء لحصول كل لاعب على بطاقة صفراء، وسيغيب كهربا وحامد عن لقاء النجوم المقبل للايقاف.
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