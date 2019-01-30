تقارير تركية تعلن حالة طوارىء في جالاتا سراي لضم تريزيجيه.. واللاعب يكشف رغبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أبدى المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي، رغبة في الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي في الفترة المقبلة.

تقارير إعلامية تركية تحدثت خلال الساعات الماضية عن اجتماعات مكثفة بين إدارة جالاتا سراي وقاسم باشا من أجل حسم الصفقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الصباح التركية، فإن إدارة جالاتا سراي استفسرت عن طلبات قاسم باشا من أجل الاستغناء عن تريزيجيه وزميله مبايي دياني.

أما قناة سبور التركية، فنقلت تصريحات لتريزيجيه قال خلالها: "إذا كان جالاتا سراي يريدني، فأنا أيضًا أرغب في اللعب له".

ونقل موقع فوتوماك التركي تفاصيل الاجتماع الذي جمع إدارة النديين، حيث أوضح أن جالاتا سراي تقدم بعرض رسمي خلال الفترة الماضية لضم تريزيجيه مقابل 11 مليون يورو.

وأوضح الموقع نفسه، أن قاسم باشا رفض العرض الذي تقدم به جالاتا سراي، وطلب زيادته إلى 12 مليون يورو من أجل الاستغناء عن اللاعب المصري.

الجدير بالذكر أن مصطفى دينزلي المدير الفني لقاسم باشا سبق وأن أكد في تصريحات لجريدة الصباح، على أن جالاتا سراي قد تقدم بعرض لضم تريزيجيه بالفعل ولكن تم رفضه وقتها.