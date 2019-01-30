تقرير.. الأهلي مع لاسارتي.. 4 ملامح في 6 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الرابع من يناير الجاري بدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي مهمته مع الأهلي بعدما تولى محمد يوسف القيادة الفنية بصورة مؤقتة عقب رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا والخروج المبكر من مسابقة كأس زايد.

ورغم البداية السلبية للاسارتي بالخسارة من بيراميدز (2-1) ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن، إلا أن صاحب الـ57 عامًا نجح في وضع بصمته الأولى مع القلعة الحمراء من خلال الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري بجانب تصدره مجموعته بمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل في الجزائر أمام شبيبة الساورة.

لاسارتي خلال 26 يومًا داخل القلعة الحمراء، استطاع أن يحقق العديد من الملامح الفنية، وهذا ما سوف يستعرضه الخليج 365 في التقرير التالي:

- استمرار الشناوي

احتفظ لاسارتي على تواجد محمد الشناوي لحراسة عرين الأهلي منذ أن تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث شارك صاحب الـ30 عامًا في آخر ست مباريات سواء كانت محلية أو إفريقيًا.

الشناوي ورغم استقبال شباكه أربعة أهداف بواقع ثلاثة أهداف بالدوري وهدف بدوري الأبطال إلا أنه استطاع أن يضمن تواجده في التشكيلة الحمراء بعدما حاول محمد يوسف خلال فترة توليه القيادة الفنية على الدفع بالثلاثي الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

- اللجوء للأوراق الاضطرارية

رغم تدعيم الأهلي خطوطه الدفاعية بالتعاقد مع ياسر إبراهيم القادم من صفوف سموحة إلا أن لاسارتي قرر اللجوء للأوراق الاضطرارية لحل أزمة الدفاع في ظل الإصابات التي ضربت الفريق الآونة الأخيرة.

أحد أبرز الحلول الدفاعية كانت الممثلة في الاستعانة بمحمد هاني في الجانب الدفاعي حيث شارك في هذا المركز مرتين منذ تعيين لاسارتي أمام بيراميدز ومصر المقاصة في الدوري.

ورقة أخرى اضطرارية لجأ لها لاسارتي من أجل سد احتياجاته الفنية وهو كريم نيدفيد حيث شارك الأخير في مركزي الظهير الأيمن وفي مركز الوسط خلال أربع مباريات بواقع ثلاث مباريات في الدوري ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.

صاحب الـ21 عامًا استطاع أن يثبت نفسه بالنظر للأرقام الذي حققها خلال مبارياته الأربعة حيث ساعد الأهلي في الخروج بنتيجة التعادل أمام شبيبة الساورة بعدما كان الأحمر متأخرًا في النتيجة، كما ساهم في تسجيل هدف أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا.

- تألق معلول وفعالية السولية

منذ تولي لاسارتي القيادة الفنية للأهلي والدولي التونسي علي معلول يقدم مستويات رائعة من مباراة لأخرى سواء كانت محلية أو إفريقية.

صاحب الـ29 عامًا استطاع من تولي لاسارتي أن يسجل ثلاثة أهداف ويصنع هدفين، حيث أحرز في شباك فيتا كلوب بدوري الأبطال وهدفين أمام سموحة ووادي دجلة بالدوري، وصنع أمام بيراميدز ودجلة.

صاحب الأربعة أهداف استطاع في سبع مباريات مع لاسارتي أن يحطم أرقام الموسمين الماضيين مع الأحمر من حيث التسجيل حيث سجل الدولي التونسي ثلاثة أهداف في الموسم الأول مع الأهلي وهدف في الموسم الماضي.

في المقابل، بدأ عمرو السولية في استعادة ظهوره الهجومي بعدما صنع هدفًا أمام مصر المقاصة وسجل أول أهدافه في الموسم خلال المباراة الأخيرة بالدوري أمام دجلة.

- تأثير الصفقات

خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أبرمت إدارة الأهلي سبع صفقات شارك منهم ست لاعبين ما عدا لاعب لم يشارك حتى الآن وهو محمود وحيد القادم من صفوف مصر المقاصة.

اعتمد لاسارتي على ستة لاعبين وهم رمضان صبحي والذي سجل وصنع في مباراة المقاصة وأيضًا على حسين الشحات الذي سجل في مرمى الفريق الفيومي.

رمضان شارك في ست مباريات بواقع أربعة في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، كما شارك الشحات في أربع مباريات بواقع مباراتين في الدوري ومثلهم في البطولة القارية.

لاسارتي استعان أيضًا بالرباعي الأنجولي جيرالدو وياسر إبراهيم بجانب حمدي فتحي والذي أصيب في مباراته الأولى أمام المقاصة ومحمد محمود لكن الأخير سيغيب أيضًا للإصابة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.