مران الأهلي.. حمدي فتحي يواصل التأهيل وجلسة علاج طبيعي لرمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

واصل حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي التدريبات التأهيلية اليوم الأربعاء بعد الإصابة التي لحقت به.

وخاض اللاعب فقرة تأهيل عن طريق تدريبات لمس الكرة بشكل خفيف تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي.

وكان فتحي قد تعرض لإصابة تم تشخيصها على أنها اجهاد في العضلة الضامة وذلك في مباراة المقاصة بالدوري.

وفي نفس السياق خاضت العناصر الأساسية في مباراة وادي دجلة تدريبات بدنية خاصة في الجيم.

وخاض الثلاثي أيمن أشرف وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وجونيور اجايي ومحمد هاني تدريبات بدنية في الجيم.

وأدى رمضان صبحي لاعب الفريق جلسة علاج طبيعي في الجيم في إطار البرنامج الخاص باللاعب من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة وادي دجلة.

وخاض الثنائي أحمد فتحي ووليد أزارو تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الصباحي ليوم الأربعاء، فيما أدي أيمن أشرف التدريبات مرتديًا واقي للأنف.

ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني أزارو من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته القادمة أمام فريق سيمبا التنزاني المقرر أن تقام يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.