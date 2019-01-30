الأهلي يعلن فتح منافذ بيع تذاكر مواجهة سيمبا بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فتح منفذ بيع تذاكر مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، والذي تم إنشاءه في الأسكندرية، بداية من صباح اليوم الأربعاء.
ووفقًا لما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن منفذ استاد الأسكندرية تم فتحه بداية من العاشرة صباح الأربعاء، على أن تستمر عملية البيع حتى السبت المقبل.
وسيتم فتح منافذ البيع في النادي الأهلي بالجزيرة، مدينة نصر والشيخ زايد بداية من اليوم أيضًا، وحتى يوم السبت المقبل.
وفيما يخص لجماهير التي قامت بالحجز عن طريق النظام الإلكتروني، فإن تسليم التذاكر سيتم عبر منافذ فوري بداية من اليوم وحتى موعد اللقاء.
الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع سيمبا يوم السبت القادم على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال.
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