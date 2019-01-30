نادال يدخل قفص الزوجية

كشفت تقارير صحافية اليوم الأربعاء أن المصنف الثاني عالمياً بين لاعب التنس المحترفين، الإسباني رافائيل نادال، سيتزوج من رفيقته العاطفية، فرانسيسكا بيريو، الخريف المقبل.

وكشفت مجلة أولا الإسبانية المعنية بأخبار المجتمع والمشاهير الأربعاء هذه الأنباء، نقلاً عن مصادر مقربة من نادال وبيريو، اللذان بدءا علاقتهما قبل 14 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزفاف سيقام في جزيرة بالما دي مايوركا الإسبانية، مسقط رأس نادال (32 عاماً) وحيث يقيم مع رفيقته التي طلب منها الزواج العام الماضي، أثناء مشاركته في بطولة روما، التي أقيمت بين يومي 14 و20 مايو (أيار) 2018.

وتأتي هذه التقارير عقب أيام قليلة من سقوط اللاعب الإسباني الأحد الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) أمام المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.