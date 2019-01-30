صالح جمعة يكتفي بتدريبات تأهيلية في الأهلي

صالح جمعة - ارشيفية كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال اكتفى صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة. صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وأدى صالح جلسة داخل صالة الجيم، ثم تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب. ويستعد الفريق لمواجهة سيمبا التنراني يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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