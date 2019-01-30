فتح منافذ بيع تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قررت إدارة النادي الأهلي فتح منفذ بيع في استاد الإسكندرية بداية من العاشرة صباح اليوم؛ تيسيرا على جماهير الأهلي الراغبة في الحصول على تذاكر مباراة الأهلي و«سيمبا التنزانى » المقرر لها مساءالسبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تستمر عملية بيع التذاكر بداية من اليوم حتى يوم السبت،
وسوف يتم تسليم التذاكر لجماهير الأهلي عبر منافذ فوري للحاجزين عن طريق نظام الحجز الالكتروني بداية من اليوم حتى موعد المباراة.
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